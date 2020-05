NBA pode recomeçar em complexo esportivo da Disney

Os organizadores da NBA, Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos, confirmaram conversas com a Walt Disney Company, visando a retomada da competição no final de julho. O anúncio da negociação foi feito por meio de nota oficial. A competição foi interrompida no dia 11 de março devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Todas as partidas seriam disputadas no ESPN Wide World of Sports Complex, um complexo esportivo dentro da área da Disney, na Flórida (EUA).

“Nossa prioridade continua sendo a saúde e a segurança de todos os envolvidos, e estamos trabalhando com especialistas em saúde pública e funcionários do governo em um conjunto abrangente de diretrizes para garantir que os protocolos e proteções médicos apropriados estejam em vigor”, disse Mike Bass, porta-voz da NBA

O local permite a realização de jogos simultâneamente, além de uma estrutura de hotel e treinamentos. Diversos eventos costumam ser realizados no espaço durante o ano, entre eles, o Jr. NBA World Championship.

Oficialmente dez jogadores da Liga testaram positivo para a covid-19, mas na semana passada o comissário Adam Silver admitiu que este número é ainda maior. O estado da Flórida está sendo considerado favorável para o retorno da NBA, pois em comparação com outros, foi menos impactado pela pandemia.

(Texto: Agência Brasil)