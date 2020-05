Fumacê passará por quatro bairros nesta segunda-feira

Para combater o Aedes aegypti, equipes do serviço de fumacê vão passar pelos bairros Aero Rancho, Centro Oeste, Pioneiros e São Conrado, no final da tarde e na noite desta segunda-feira (25).

Serão quatro carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando nas ruas do bairro entre às 16h e 22h, podendo ter o horário do serviço alterado, ou até mesmo ser adiado em caso de chuva ou ventos fortes.

Para que o serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV) tenha efeito, é preciso que a população abra portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)