PF faz uma das maiores apreensões de maconha em MS

Nessa quarta-feira (20) foram apreendido um caminhão com 28 toneladas de maconha, pelo os agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A carga recolhida é uma das maiores já registradas no país.

Segundo a PF, o veículo saiu de Ponta Porã, com pacotes da droga escondidos sob uma carga de milho. Ao ser detido, o motorista do caminhão, um homem de 38 anos, disse ter apanhado o caminhão já carregado para levá-lo até São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Ainda segundo a Polícia Federal, os investigadores chegaram até a droga após cumprirem uma diligência em um hotel de Ponta Porã, onde o motorista do caminhão estava hospedado. Sem fornecer mais detalhes, a PF informou que o comportamento do motorista “levantou suspeitas”, motivando os policiais a passarem a monitorá-lo.

Assim que o suspeito pegou o caminhão e iniciou a viagem com destino a São Leopoldo, policiais federais e rodoviários federais o abordaram na estrada, entre as cidade de Tacuru e Iguatemi.

Até a manhã de hoje, a Polícia Federal continuava contabilizando a quantidade exata de maconha apreendida no caminhão.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)