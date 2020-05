Mundo ultrapassa marca de 5mi de infectados por coronavírus

O número de casos confirmados de Covid-19 ao redor do mundo chegou a 5 milhões na madrugada desta quinta-feira (21), e o número de mortes provocadas pelo vírus já passa de 328 mil. Os números constam de levantamento da Universidade Johns Hopkins.

A Covid-19, nome da doença provocada pelo novo coronavírus, já foi registrada em 188 países. Desde que o mundo alcançou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19, no início de abril, a doença segue em expansão em ritmo estabilizado. Em média, o mundo registra 1 milhão de novos casos confirmados a cada 12,3 dias.

A marca de 4 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no mundo foi atingida em 9 de maio. Entre as marca de 4 milhões e 5 milhões de casos, passaram-se 12 dias, confirmando a tendência de estabilização do ritmo de avanço do vírus.

Se esse ritmo for mantido, o mundo poderá chegar a 6 milhões de casos do novo coronavírus no início de junho. O Brasil é, atualmente, o terceiro principal epicentro da Covid-19. Com cerca de 291 mil casos confirmados, o país só fica atrás dos Estados Unidos (1,5 milhão) e da Rússia (308 mil).

