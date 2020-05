Mario Frias aceita comandar Secretaria da Cultura

O ator Mario Frias aceitou o convite do governo Bolsonaro para assumir a secretaria especial de cultura. Ele vinha sendo cotado para a pasta mesmo antes do anúncio da saída de Regina Duarte, na manhã de quarta-feira (20), que ficará à frente da Cinemateca.

Frias é defensor das políticas bolsonaristas e compõe a ala ideológica do governo. O ator está em Brasília desde terça-feira (19) e, na manhã de quarta (20), almoçou com o presidente Bolsonaro e representantes de clubes de futebol carioca.

Frias publicou em seu Instagram um vídeo, no início da noite, em que reitera apoio ao presidente. A publicação recebeu mensagens de apoio, como do ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Jordy. Nenhuma delas, porém, de artistas ou colegas da cultura.

(Texto: Congresso em Foco)