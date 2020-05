Medidas contra covid é apresentada ao secretário de Justiça

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, reuniram-se com o Ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, durante sua visita ao Hospital Regional de Campo Grande, nesta quarta-feira (20). Também integrou a equipe o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general Soares.

No encontro, Resende repassou ao ministro todas as ações e demandas que Mato Grosso do Sul tem em relação ao combate da pandemia, falou sobre a situação preocupante dos indígenas de Dourados e da união de esforços para tentar minimizar o impacto da doença.

Sobre o apoio do Governo Federal, Resende destacou o anúncio hoje dos 77 leitos habilitados pelo Ministério da Saúde. “Com isso, vamos ter uma das melhores estruturas do País”, afirmou. Ele aproveitou para pedir o apoio das Forças Armadas. “A atuação dos agentes das Forças Armadas aqui em nosso Estado tem sido muito importante nesse momento tão delicado em nossa saúde”.

O titular da Sejusp, Antonio Carlos Videira, agradeceu a visita do ministro: “Agradecemos o apoio incondicional das Forças Armadas à Segurança Pública, à Saúde neste momento. Oportuno mencionar aqui o apoio do CMO (Comando Militar do Oeste) e da Ala Cinco, na Segurança Pública, independente desta guerra e desta crise. São parceiros indispensáveis hoje, Ministro, para a segurança pública que hoje o Mato Grosso do Sul produz para o restante do país. Somos um grande corredor para os crimes transfronteiriços e nós agradecemos pelo apoio”.

O atual cenário é visto pelo ministro da Defesa como um momento de guerra e elogiou a estrutura montada no Hospital Regional. “É desafiador! Por dia, são mais de 30 mil homens das Forças Armadas trabalhando no combate ao coronavírus. Isso é uma obrigação das Forças Armadas com a população brasileira”.

A diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosana Leite Melo, recepcionou a comitiva do ministro e do Governo de Estado. “É imprescindível esse apoio das Forças Armadas no enfrentamento a Covid-19. O Exército está presente nas barreiras sanitárias, nas fronteiras e no auxílio à população brasileira de uma forma mais ampla. Receber o ministro Fernando Azevedo, o general Soares e toda sua equipe, aqui no Hospital Regional, é uma honra e um orgulho grande para nós. Mas como disse o Ministro estamos em guerra, e temos muito trabalho pela frente para abater o inimigo. De nada adianta fazer nossa parte e a população não se dar conta que o inimigo está cada vez mais próximo. Temos hoje 6 pessoas internadas com Covid-19 que vieram de Guia Lopes e Jardim, sendo que são cidades que há menos de 15 dias não tinham um caso sequer, e hoje vivem um pesadelo”.

Durante a ação, os agentes do Exército fizeram a desinfecção do Hospital de Campanha.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal MS)