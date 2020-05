‘Nenhum ministro saiu por corrupção’, diz Bolsonaro a apoiadores

Depois da saída de três ministros do governo em menos de um mês, o presidente Jair Bolsonaro minimizou as demissões e destacou hoje que “nenhum ministro saiu por corrupção”.

“Nenhum ministro saiu por corrupção ou acomodação partidária. No passado, trocava centenas de ministros por ano e a imprensa falava nada. Agora trocam um aqui e eles…”, afirmou Bolsonaro, sem completar a frase, para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

Pelo segundo dia seguido, Bolsonaro evitou falar com a imprensa. Em resposta a um apoiador que reclamava das notícias sobre a pandemia do novo coronavírus, o chefe do Executivo recomendou: “É só você não ouvir a mídia, pô. Não ouve a mídia, não”.

“Parece que só querem o caos no Brasil, né?”, disse o presidente depois de ouvir críticas do apoiador relacionas às orientações veiculadas na imprensa para que a população fique em casa.

Bolsonaro disse ainda que “governadores de esquerda estão liberando a cloroquina agora”. A declaração irônica foi feita em resposta a uma apoiadora que comentou o diagnóstico positivo para covid-19 do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB).

Agenda

Nesta terça, o presidente também se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marco Pontes. O ministro e o secretário da Economia também participam de outro encontro com o presidente incluindo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

À tarde, Bolsonaro recebe os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes.

(Texto: Uol Notícias)