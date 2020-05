No RS, clubes aprovam proposta para retomada de estadual

Depois da retomada dos treinos da dupla Grenal na última semana, o campeonato estadual de futebol do Rio Grande do Sul deu nesta quarta (13) mais um passo para ser retomado. Em reunião virtual, os 12 clubes envolvidos na disputa aprovaram a proposta da federação local para a volta do torneio.

Agora, o documento segue para o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, Ministério Público (MP-RS) e Secretaria Nacional de Esportes para validação.

As deliberações sugeridas pela Federação Gaúcha de Futebol levaram em consideração a aplicação do protocolo de segurança desenvolvido pela entidade e a realidade econômica dos times que disputam a competição.

As readequações propostas são: retomada dos jogos seguindo o calendário do futebol brasileiro (com período base para retomada entre o fim de julho e o início de agosto), contratações livres (salvo casos de atletas que já atuaram na edição deste ano do estadual) e, excepcionalmente, nenhuma equipe seria rebaixada ao término da competição. Com isso, em 2021 o número de descensos para a divisão de acesso seria de quatro equipes. Além disso, haveria o respeito integral às recomendações e orientações dos órgãos governamentais e autoridades sanitárias.

O Estadual de 2020 está parado desde 16 de março por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ainda precisam ser disputadas três rodadas da Taça Francisco Novelletto Neto (2º turno), além dos confrontos de semifinal e final. Caso o vencedor não seja o Caxias (campeão do 1º turno), haverá, ainda, a disputa da finalíssima.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)