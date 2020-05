Caixa atualiza informações sobre auxílio emergencial

Paulo Henrique Angelo vice-Presente da rede de varejo da Caixa Econômica participou de entrevista online e atualizou informações sobre o auxílio emergencial.

No sábado, foram realizados 79.797 saques da poupança digital. No domingo, 7.999. E hoje até as 14h, foram feitos 275.304 saques. Com esse balanço, 94% dos mais de 50 milhões de brasileiros já fizeram saque da 1ª parcela do auxílio emergencial.

“Não há necessidade de madrugar nas filas. Todos os brasileiros estão sendo atendidos no mesmo dia e com muita agilidade”, disse Paulo Henrique.

O representante da Caixa explicou que o governo federal é quem vai divulgar o calendário para o pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial.

Até sábado (9), cerca de 93% dos mais de 50 milhões de pessoas que tiveram o auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras) autorizados pela Dataprev haviam movimentado os valores creditados. De acordo com o banco, 20.314.311 transações financeiras foram registradas na poupança digital envolvendo o auxílio emergencial.

Deste total, 8.274.636 foram por meio de transferência na própria Caixa; 4.134.325 por meio de DOC ou TED; 49.281 por débito em cartão ELO; e cerca de 930 mil por meio de pagamentos via boleto ou concessionárias. O total de saques registrados ficou em 6,92 milhões.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)