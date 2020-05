Barcelona marca exames de equipe principal para retomar treinos

O Barcelona anunciou nesta terça (5), em seu site, que sua equipe principal de futebol realizará exames médicos na próxima quarta no seu Centro de Treinamento para, pela primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), realizar treinos.

Inicialmente, as atividades acontecerão de forma individual e seguindo a uma série de restrições que diminuam a possibilidade de qualquer tipo de contágio.

A decisão de voltar aos treinos foi tomada após a La Liga (entidade que organiza o Campeonato Espanhol) inspecionar as instalações do clube catalão nesta terça.

Exames na Itália

Um país europeu que está um passo adiante da Espanha no quesito a retorno das atividades no futebol profissional é a Itália. Hoje, duas das principais equipes de futebol do país, Juventus e Milan, realizaram exames de seus jogadores.

Contudo, o movimento acontece no mesmo dia no qual o jornal Corriere de La Sera publica uma matéria com o ministro do esporte do país, Vincenzo Spadafora. Na entrevista, o político pede paciência, pois a outra alternativa é encerrar a competição: “No dia 4 de maio o treino individual foi retomado, no dia 18 serão as atividades coletivas [em conformidade com o protocolo] e até o final de maio será possível dizer se é possível, ou não, retomar a competição. Em resumo, é necessário ter um pouco de paciência. Caso contrário, como disse provocativamente, a alternativa é fazer como a França e encerrar [a competição]. Mas não quero isso. Hoje, como posso dizer se o campeonato pode reiniciar em 14 de junho?”.

(Texto: Agência Brasil)