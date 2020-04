Em defesa da causa animal, protetora quer ser vereadora

Emocionada, a pré-candidata a vereadora em Campo Grande, Eleandra Pachuki, 45 anos, defende a causa animal e levanta sua bandeira. “Ali tem uma vida, ali sofre, ali chora, ali tem frio, ali tem fome…”. Desde pequena, aos 11 anos, Eleandra resgata cães e gatos. Ela não tem vida social, não sai e não curte. A paixão dela, a vida dela, é cuidar dos animais. “Além deles, nada importa. A não ser meus filhos, meu neto, meu marido. Mas sair, ir ao shopping, não. Aliás, diz que protetor gosta de shop, petshop”, brincou. Avó de Matheus, 7 anos, mãe de Rhayanne, 26 anos, e de Bruno, 9 anos, ela tem o apoio do marido, Edgar Sertão, 55 anos, e ambos trabalham há 13 anos na “Só Pneus”, borracharia da família no bairro Estrela do Sul, mas moram na região do loteamento da Praia da Urca. A decisão de concorrer a um cargo público aconteceu também pelo incentivo de outros protetores.

Eleandra tem o segundo grau completo, mas é graduada em resgatar e acompanhar animais de rua desde criança. Ela passa os mesmos conceitos para sua família e quer que toda a população adote a ideia. Ela conta que desde 1 ano tem foto com animais e lá se vão 44 anos. Hoje, ela ressalta que não tem uma vida social para chamar os vizinhos, amigos ou qualquer pessoa para visitá-la. “Minha casa é um canil, minha casa é um gatil. Se você for na minha casa, não entra porque está ocupada por 60 gatos e 30 cães. Não tenho como te receber. Não Tenho sala porque há descaso. As protetoras e as Ongs estão lotadas sem saber o que fazer com tantos animais abandonados”, desabafa. Eleandra relata que não consegue passar na rua por um animal doente e ignorar. “Eu olho e penso: Meu Deus o que eu vou fazer?! Vou lá e pego ou ele vai morrer lá”.

A decisão de entrar na política veio exatamente deste abandono. “Decidi entrar na política porque cansei de ver o descaso com os animais que é uma questão de saúde pública. Um animal doente pode transmitir a doença para o ser humano. Quero fazer projetos com as crianças nas escolas públicas. Quero ensinar o que é respeitar a natureza, o próximo, porque fazendo a criança amar desde pequena, ela será uma pessoa melhor. Encontrei apoio no PP (Progressistas) para defender minhas propostas principais da criação de um canil e um gatil municipal, além de castração em massa, uma UPA e acompanhamento para as protetoras independentes e Ongs que estão totalmente lotadas. Vou conseguir realizar minhas propostas com o apoio do pré-candidato a prefeito, Esacheu Nascimento, de patrocínio de empresas, públicas, privadas e de pessoas”, revelou.

O sonho de Eleandra é que Campo Grande seja exemplo da causa animal. “Que aqui tenha um projeto que melhore em tudo, principalmente para os animais. Quero mudar as coisas erradas do mundo, do Brasil, de Campo Grande, do bairro”, finalizou.

(Texto: Rafael Belo)