Tentativa de separar briga deixa homem morto e esposa ferida

Um homem de 49 anos foi assassinado enquanto tentava separar uma briga na madrugada desta quarta-feira (29), no município de Aquidauana, cidade a 141 quilômetros de Campo Grande. Em meio a discussão, a esposa dele, de 46 anos, foi baleada e socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O autor do crime, de 32 anos, conseguiu fugir.

Conforme as informações divulgadas pelo site de notícias do interior, O Pantaneiro, o caso ocorreu num bar localizado no cruzamento das ruas João de Almeida Castro e Francisco de Castro. No local, a Polícia Militar constatou que tudo começou a partir da briga de um casal que lá estava.

Outro homem que estava no local interferiu e passou a brigar com o marido da mulher. A vítima, que mora em uma casa na frente do estabelecimento, tentou separar a briga.

O dono do bar não gostou do ocorrido, pegou uma arma e foi até a residência do homem, atirando nele e na esposa.

Ainda segundo o portal, os dois chegaram a ser socorridos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A esposa dele foi baleada na perna. A PM esteve no local e prendeu os envolvidos na briga, mas o autor dos disparos fugiu.

(Texto: Karine Alencar)