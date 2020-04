Segunda parcela do auxílio está sem previsão de pagamento

A segunda parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600 que começou a ser paga nesta segunda-feira (27), foi adiada e segundo informações, não tem previsão para uma nova data de pagamento. Ainda hoje, algumas pessoas conseguiram sacar o dinheiro, mas de acordo com a Caixa Econômica Federal, o pagamento depende do repasse de recursos pelo Ministério da Cidadania.

No começo de abril, o governo havia divulgado que o pagamento da segunda parcela começaria nesta semana. Nascidos em janeiro, fevereiro e março receberiam hoje. Agora, a Caixa diz que ainda não existe um calendário de pagamento da segunda parte do auxílio.

Na semana passada, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou em entrevista a jornalistas que o pagamento da segunda parcela do auxílio seria antecipado de 27 para 23 de abril.

Dias depois, o presidente Jair Bolsonaro disse que o anúncio da antecipação foi realizado sem seu consentimento. Segundo o presidente, primeiro deveria ser paga a primeira parcela para todos, o que ainda não aconteceu.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)