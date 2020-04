Número de casos ativos na Itália cai pela primeira vez

Desde o começo da disseminação do novo coronavírus na Itália, hoje (20), o país registrou uma queda no número de casos ativos no balanço divulgado diariamente pela Defesa Civil.

De acordo com o órgão, a Itália soma 108.237 pessoas atualmente com o Sars-CoV-2, 20 a menos que as 108.257 contabilizadas no último domingo (19).

Dos 108.237 ainda infectados, 2.573 estão em terapia intensiva, 80.758 estão em isolamento domiciliar, e 24.906 estão internados fora de UTIs.

Considerando o total de pessoas já infectadas até o momento, a Itália contabiliza 181.228 casos, o menor crescimento percentual (1,3%) desde o início da crise sanitária e o menor em termos absolutos (2.256 contágios) desde 10 de março, quando o país inteiro entrou em quarentena.

Além disso, a Defesa Civil confirmou mais 454 óbitos, 21 a mais que no domingo, totalizando 24.114 vítimas na pandemia. Já o número de curados chegou a 48.877, crescimento de 3,9% em 24 horas.

“Dos seis parâmetros, apenas um, o de mortes, não está na direção desejada, mas os epidemiologistas nos dizem que será o último a cair. A batalha não está vencida, mas é um período de relativa trégua na difusão do vírus”, disse o pneumologista Luca Richeldi, membro do comitê científico que assessora o governo na pandemia.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte estendeu a quarentena até 3 de maio, mas algumas atividades comerciais, como livrarias e papelarias, já reabriram as portas, com exceção de determinadas regiões, como Lombardia e Piemonte.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)