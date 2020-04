MEC prorroga por 30 dias validação de inscrição no Fies

Com o objetivo de não prejudicar os estudantes diante do isolamento social causado pelo coronavírus (Covid-19), o Ministério da Educação (MEC) prorrogou por mais 30 dias o prazo para validação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nas faculdades e formalizarem os contratos com os bancos.

É a segunda prorrogação do prazo de validação tomada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 23 de março, o prazo foi prorrogado por 30 dias.

O Fies é o programa de financiamento estudantil para cursos superiores particulares. O financiamento pode ser a juros zero para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos ou com taxas mais baixas para famílias renda de até cinco salários mínimos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)