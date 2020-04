Paralisação faz Pinheiros dispensar elenco de basquete

A paralisação da temporada 2019/2020 do Novo Basquete Brasil (NBB) por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) impactou outro clube tradicional da modalidade. Após o Sendi Bauru pedir afastamento da competição, o Esporte Clube Pinheiros anunciou, nesta quinta (16), a dispensa dos atletas do time profissional.

Os vínculos com os jogadores terminariam em maio, data em que o campeonato seria concluído em condições normais e quando seriam iniciadas negociações para renovações e contratações de reforços. Em nota, o Pinheiros explica que o cenário da modalidade tem sido mais “rígido” na atual temporada pela falta de um patrocinador e que os diretores estavam em busca de apoiadores. “Entretanto, com a pandemia instalada no país, a intenção de patrocinadores para investir nos times diminuiu”, diz o texto.

Os clubes e a Liga Nacional de Basquete (LNB) têm se reunido por meio de videoconferências para discutir o futuro da competição. Por enquanto, só foi decidido que o torneio retornará direto na fase de mata-mata, com os times mantendo as posições que ocupavam no momento da paralisação. A volta às quadras, porém, ainda não tem data.

“Com isso, para reformular o time em um panorama em que a própria LNB não decidiu se o campeonato será concluído (o que é perfeitamente normal não se ter uma decisão formal, já que esta situação da pandemia é algo novo para todos nós) comunicamos nesta semana a rescisão do contrato dos atletas antecipadamente”, justifica o Pinheiros, garantindo o pagamento do salário dos jogadores até maio. “Optamos por comunicar um mês antes aos atletas, para que possam se organizar e pleitear possíveis novos clubes”, conclui.

O Pinheiros é um dos times classificados para o mata-mata do NBB. A equipe ocupava o sexto lugar da primeira fase e enfrentará o Paulistano. O ganhador do confronto entre os rivais paulistas encara o São Paulo nas quartas de final.

(Texto: Agência Brasil)