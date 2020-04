Economia brasileira vai encolher 5% em 2020, estima BC

A economia brasileira vai encolher 5% em 2020, estima o Banco Mundial em relatório publicado no domingo (12) com as projeções para os países da América Latina e Caribe. De acordo com o Banco Mundial, a região está sofrendo fortemente com a crise de covid-19.

Os países da América Latina terão queda de 4,6% no PIB (Produto Interno Bruto), segundo as projeções. As “convulsões sociais, seguidas pelo colapso dos preços internacionais do petróleo e, agora, a crise de covid-19” afetaram a taxa de atividade econômica das nações, diz a instituição.

“A pandemia de Coronavírus está contribuído para um grande choque do lado da oferta. A demanda da China e dos países do G7 deverá cair drasticamente, afetando os exportadores de commodities da América do Sul e os exportadores de serviços e bens manufaturados da América Central e Caribe. O colapso do turismo terá impacto severo em alguns países do Caribe”, disse o relatório.

O Banco Mundial disse no relatório que o cenário atual exige respostas de políticas em “diversas frentes para apoiar os mais vulneráveis”. Defende que os países precisam evitar uma crise financeira e proteger os empregos.

Os programas de assistência social deve ser ampliados e ter sua cobertura estendida e, ao mesmo tempo, os governo devem considerar apoiar as instituições do setor financeiro e as principais fontes de emprego.

O Banco Mundial afirmou que países estão enfrentando a crise com um espaço fiscal limitado. O Brasil tem deficit nas contas públicas desde 2014. Também destacou que o alto nível de informalidade no mercado de trabalho torna mais difícil que os sistemas de proteção social atinjam todas as famílias e protejam todas as fontes de emprego.

“Os governos da América Latina e do Caribe enfrentam o enorme desafio de proteger vidas e ao mesmo tempo limitar o impacto das consequências econômicas”, disse Martin Rama, economista-chefe do Banco Mundial para a região da América Latina e Caribe. “Isso exigirá políticas coerentes e direcionadasem uma escala raramente vista antes”, completou.

