Covid-19:Mundial de Tênis de Mesa é adiado pela segunda vez

No último dia 29, a Federação Internacional de Tênis Mesa (ITTF, sigla em inglês) havia prorrogado a suspensão de todos os campeonatos até o dia 30 de junho, contudo a ITTF, maior entidade da modalidade, voltou a adiar o Campeonato Mundial de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. Ainda sem data definida, a ITTF prevê que a competição deva começar no dia 27 de agosto e encerrar em 4 de setembro, na cidade de Busan (Coreia do Sul).

Na lista de inscrição preliminar do Mundial constam oito mesatenistas brasileiros, No time masculino estão Hugo Calderano, Vitor Ishiy, Eric Jouti e Gustavo Tsuboi; e no feminino as atletas Caroline Kumahara, Bruna Takahashi, Giulia Takahashi e Jéssica Yamada.

Inicialmente, as partidas estavam marcadas para serem realizadas em março, porém, após uma reunião emergencial do Comitê Executivo, o ITTF reprogramou o Mundial para junho. A entidade não descarta uma outra alteração no calendário, caso necessário, e afirmou que vai continuar monitorando a disseminação do vírus pelo mundo.

Desde 2003, o Mundial é dividido da seguinte maneira: nos anos ímpares as disputas são individuais, já nos pares os confrontos acontecem entre equipes, formadas por três mesatenistas. De acordo com os organizadores, o evento de 2020 terá cerca de 3000 participantes, entre atletas e oficiais de equipe de aproximadamente 130 países.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)