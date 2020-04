Estudante nota 1000 do Enem lança nova cartilha de redação

Material é divulgado para ajudar os futuros participantes

Qual vestibulando não quer alcançar a tão sonhada nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio? Essa conquista, somada a um bom desempenho nas provas objetivas pode abrir portas para que os estudantes encontrem boas oportunidades no ensino superior. Para ajudar na produção de um texto nota máxima no Enem, um dos participantes nota 1000 do Enem 2018, Lucas Felpi, lançou a Cartilha Redação a mil 2.0.

Como o próprio nome diz, essa é a segunda edição da cartilha que reúne mais de 40 dissertações de alguns dos estudantes que tiraram as maiores notas na última aplicação do exame, no final do ano passado.

Qual a importância da Cartilha Redação a mil 2.0?

Todos os anos o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publica uma Cartilha com alguns textos nota máxima, além de informações e dicas dessa parte da prova. No entanto, esse material só é divulgado faltando pouco tempo para a aplicação da avaliação, sendo assim, os estudantes que estão se preparando não tem muito tempo para poder treinar com base nessas dicas.

Por isso, a Cartilha Redação a mil 2.0 é importante, pois reúne os textos no início do ano, dando um tempo maior de preparação para os vestibulandos.

Redação Enem 2019

O Enem 2019 trouxe como tema da redação: “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. Dos 3.709.809 estudantes que fizeram as provas, 53 conseguiram nota 1000. As idades variam entre 16 e 28 anos, e desse total, 32 foram mulheres. O texto tem que ser escrito no modelo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores.

Para que serve a nota do Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas de diversas formas para começar uma graduação, confira abaixo as principais:

• Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

• Programa Universidade para Todos (Prouni)

• Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

• Universidades portuguesas

• Isenção ou complemento de vestibular em faculdades públicas e privadas

(Texto: Educa Mais Brasil/Assessoria)