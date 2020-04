Bolsonaro suspende aumento de preços de medicamentos

Em publicação na tarde de hoje (31) no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a suspensão do reajuste de preço de todos os medicamentos por 60 dias. A medida foi tomada em decorrência da crise causada pela expansão dos casos de coronavírus (covid-19) no Brasil.

O balanço divulgado hoje pelo governo federal mostra que o país tem 5.717 casos confirmados da doença

O presidente destacou que a medida foi tomada “em comum acordo com a indústria farmacêutica”

“Em comum acordo com a indústria farmacêutica decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de todos os medicamentos no Brasil.” Publicou Bolsonaro em sua conta do Twitter.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Agência Brasil)