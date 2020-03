Anitta assume namoro com o empresário Gabriel David

Anitta tem um novo status na relação com Gabriel David: namoro! Passando a quarentena com o empresário em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, a poderosa admitiu em bate-papo com Camila Coutinho – em live no Instagram – que não está mais solteira. O momento aconteceu nesta quinta-feira (26), quando contava sobre sua atual viagem.

“Não estou em casa, só minha mãe. Vim para casa do meu namorado em Angra”, disse. No Carnaval, a funkeira admitiu affair, mas não quis rotular o compromisso.