Homem morre em acidente com motosserra em Ponta Porã

Um homem identificado como Osvaldo Sanabria Roa morreu na quarta-feira após acidente envolvendo uma motosserra. O caso aconteceu no assentamento Itamarati durante o corte de eucaliptos.

De acordo com boletim de ocorrência, um colega de trabalho relatou que enquanto estavam cortando eucaliptos notaram que havia mais o barulho do motosserra usado por Osvaldo. Ao chegarem encontraram a vítima caído com corte profundo na cabeça, provavelmente causado por acidente com a ferramenta.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiu e morreu. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

(Texto: Midiamax)