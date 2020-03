Após decreto, shoppings da Capital fecham lojas por 15 dias

Após o prefeito Marquinhos Trad (PSD) decretar situação de emergência e recomendar o fechamento de comércios, por meio do Decreto Municipal nº14.195, todos shoppings da Capital acataram o pedido e vão manter o fechamento até o dia 2 de abril.

O Shopping Campo Grande e o Shopping Norte Sul Plaza adotaram a medida a partir desta quinta-feira (19), já o Bosque dos Ipês, em comunicado, disse que fechará a partir de amanhã (20).

Por meio de publicação no site oficial, o Shopping Campo Grande disse que apenas supermercados funcionarão no horário habitual; operações de farmácias, serviços ligados à saúde, serviços públicos e postos de combustíveis terão o funcionamento facultativo, conforme a opção das marcas. O SAC estará aberto entre 12h e 20h. Lojas e quiosques permanecem fechados.

O Bosque dos Ipês relata em seu site oficial que reavaliou a situação, em conjunto com a determinação da Prefeitura de Campo Grande. “Entendemos que é importante tomarmos uma ação mais enérgica para que possamos juntos, como sociedade, atravessar esse momento”.

O Norte Sul Plaza funcionará parcialmente pelos próximos 15 dias. A praça de alimentação vai realizar entregas, o supermercado permanece aberto em horário reduzido. Todas as lojas permanecem fechadas.

Todas as informações com horários, podem ser conferidas no site oficial de cada shopping ou nas redes sociais.

(Texto: Izabela Cavalcanti)