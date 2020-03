Águas Guariroba adota medidas de prevenção ao coronavirus

A Águas Guariroba, em caráter oficial informou que, de acordo com as orientações dos órgãos de saúde pública para conter o avanço do coronavírus, estará adotando medidas para evitar aglomerações no atendimento presencial. A concessionária orienta aos clientes que busquem os canais digitais ou teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas.

Por meio destes canais a concessionária está disponibilizando acesso à todos os seus serviços, tais como: Troca de titularidade, ligação nova, solicitação de segunda via, informações de débitos, religações, dúvidas de consumo, parcelamentos, informação de vazamento e análise de consumo.

Os canais são gratuitos:

Call center (24h): 0800 642 0115 ou 115

WhatsApp (08h às 17h): (67) 99123-0008

Basta que o usuário mande uma mensagem para este número, digite sua matrícula, confirme seus dados e escolha a opção de serviço desejada.

Aplicativo Águas App (versão IOS e Android): Para ter acesso aos serviços do aplicativo, é necessário apenas fazer o download gratuito na Apple Store ou Google Store. Em seguida, o cliente deve inserir a UF/Estado e o CPF do titular para buscar o serviço desejado.

Serviços Online: Disponível pelo site http://www.aguasguariroba.com.br/ . Basta inserir o CPF do titular e a matrícula e ter acesso aos serviços.

Na área operacional, os colaboradores de campo estão atuando normalmente, com exceção dos grupos de maior risco à doença, não havendo impacto nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, disponibilizados à população.

A Águas Guariroba informa que tal medida reforça seu compromisso com a população e apoio ao poder público. A concessionária conta com a compreensão de todos nesse momento em que há um grande esforço para evitar o avanço do novo vírus pelo país.

Águas Guariroba. Cuidar da saúde é da nossa natureza.

(Texto: Com informações de Assessoria)