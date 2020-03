‘Jovens vereadores’ tomam posse, e planejam ações no cargo

Os jovens vereadores, integrantes do Projeto Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Campo Grande, tomaram posse em Sessão Solene, na manhã desta sexta-feira (13), e já começaram a planejar os primeiros Projetos de Lei e indicações que pretendem apresentar, com suporte dos vereadores padrinhos e vereadoras madrinhas. Familiares, professores ou diretores das escolas acompanharam a solenidade e elogiaram a iniciativa, que oportunizou aos alunos vivenciarem o trabalho do Legislativo.

A solenidade foi presidida pelo vereador Eduardo Romero e secretariada pelo vereador Carlão, seguindo mesmo rito da posse de vereadores. Na sequência, aconteceu a eleição da Mesa Diretora, com disputa acirrada entre as duas chapas formadas. Ainda no início desta semana, os estudantes estiveram na Casa de Leis, visitando todos os setores administrativos e gabinetes, participaram de curso e assistiram a sessão ordinária.

A primeira sessão ordinária dos jovens vereadores será no dia 17 de abril, às 9 horas, quando eles já poderão, simulando todo o trabalho legislativo, apresentar indicações, projetos e participarem de debates na Palavra Livre. O Parlamento Jovem é composto por 22 jovens vereadores, sendo 18 meninas e quatro meninos. “Estamos no mês da mulher e é importante mostrar a simbologia desta ocupação de espaço das mulheres na política”, destacou o vereador Eduardo Romero. A disputa foi acirrada e a chapa 2 foi eleita por 12 votos contra 10 da chapa 1.

A Mesa Diretora do Parlamento Jovem é presidida pela jovem vereadora Luísa Carvalho Ferreira, da Escola Municipal Prof. Múcio Teixeira Júnior, Gabriel Bonifácio, da Escola Profa. Oneida Ramos, como 1º vice-presidente, Gabriel Ramos Brandão, da Escola Prof. Múcio Teixeira Junior, Kerlly Keila Barbosa Araújo, da Escola Irmã Edith Coelho Netto, como 3ª vice-presidente, Iva Maria Alves, da Escola Doutor Plínio Barbosa Martins como 1ª secretária, Maria Eduardo Jucá Ojeda, da Escola Prof. Vanderlei Rosa de Oliveira, como 2ª secretária, Keury Oliveira Tomaz, da Escola Irmã Edith Coelho Netto, como 3ª secretária.

Em seu discurso na Tribuna, Luísa Carvalho agradeceu a todos e destacou que pretendem, neste período do Parlamento Jovem, exercerem a política de forma louvável, para atuarem, de fato, como vereadores. “Queremos apresentar projetos para construção de bicicletários nas escolas, pois hoje não há espaço adequado, para realização de palestras nas escolas e inclusão da política no meio jovem, para que ocorram capacitações de professores assim que iniciarem na carreira, e para que os jovens que estudarem no exterior tenham uma rede de apoio. Agradeço à Câmara por instalar este projeto magnífico”, disse.

Orgulhosos, os pais acompanharam no Plenário Oliva Enciso a realização da filha. “Ela sempre foi dedicada no que se propõe a fazer, dá o seu melhor. Muito emocionante”, disse a mãe Cleonete Aparecida de Carvalho Ferreira. O pai Emerson Fernandes Herculano Ferreira conta que sempre a incentiva a alcançar suas metas. “Ela falou do discurso que iria escrever e já disse: você é capaz. Sempre incentivamos e ela estava na expectativa de iniciar no Parlamento Jovem”.

A preocupação com os terrenos abandonados nos bairros, o que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, é a demanda da jovem Kerlly Keila Barbosa Araújo. “Vejo que é um problema bastante frequente e quero apresentar alguma proposta que ajude a resolver esse problema”, afirmou.

Também orgulhosa, a mãe Ana Paula Tomielis Vieira da Costa, lembrou da redação escrita pela filha Aissa Tomielis Vieira, já demonstrando a preocupação com o outro, algo essencial na política. “Ela abordou na redação sobre a dificuldade enfrentada pelos alunos que não têm acesso à internet para fazerem trabalhos”, disse.

Importância

O vereador Valdir Gomes, presidente da Comissão de Educação e Desporto da Câmara Municipal, agradeceu às escolas, professores, diretores e famílias pela participação dos estudantes. “Quem sabe aqui, não nascem nossos futuros vereadores, nossos deputados ou até prefeito. Vim de Sidrolândia, cheguei sem conhecer ninguém, fiz carreira na prefeitura e estou no terceiro mandato. Tudo na vida é possível”, afirmou, salientando ainda a importância do acompanhamento das famílias na solenidade.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, ressaltou que o projeto é de suma importância para que os jovens possam conhecer o trabalho do Legislativo e a importância do vereador para o desenvolvimento da cidade. “Eles terão oportunidade de trazer à Casa de Leis as reivindicações, terão oportunidade de trazer serviços da comunidade. Quero parabenizar a Casa de Leis por essa oportunidade a nossos jovens, para exercer e desenvolver cidadania”, disse.

O vereador Eduardo Romero, que presidiu a sessão, ressaltou a alegria e satisfação de ver este projeto, implementado por meio de lei aprovada por todos os vereadores, sendo executado e implementado na prática. “A intenção deste projeto, na sua essência, é colocar em contato os estudantes com o que é fazer e viver a política, o que é viver e fazer a discussão da política pública. A política é ato em sociedade, estamos sempre fazendo política, seja na igreja, na escola, nas coisas mais comuns que a gente faz no dia dia e, assim, percebemos a importância de participar das decisões da vida pública. Esses jovens, que têm o privilégio de participar do Parlamento Jovem, estão podendo vivenciar a cidadania na prática”, disse. Ele ressaltou ainda o trabalho coletivo dos vereadores para compartilhar ideias e propor alternativas, além de exaltar o incentivo das famílias.

O vereador Carlão destacou a oportunidade para surgir novas lideranças e o papel do Legislativo para aproximar essa nova geração da política. “A Câmara conta com a participação de todos os segmentos e essa é mais uma oportunidade para que os jovens participem e contribuam”.

Sobre o Parlamento Jovem – Os estudantes foram selecionados por meio de um concurso de redação promovido no ano passado, com a participação de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A redação teve como tema “Campo Grande e os desafios no Parlamento Municipal”. O mandato segue até junho deste ano.

O Parlamento Jovem foi criado pela Resolução n. 1.303/19, de autoria da Casa de Leis, com objetivo de possibilitar aos alunos de escolas públicas municipais a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar na Câmara Municipal. A proposta é de autoria dos vereadores Delegado Wellington, Dr. Loester, Dr. Cury, Valdir Gomes, Veterinário Francisco, Ademir Santana, Eduardo Romero, João César Mattogrosso, Enfermeira Cida Amaral, Betinho, Otávio Trad, William Maksoud, André Salineiro, Odilon de Oliveira, Dr. Wilson Sami e Dharleng Campos.

Confira abaixo a lista dos Jovens Vereadores 2020 e seus vereadores padrinhos ou vereadoras madrinhas:

Aissa Tomielis Vieira – Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Fóss – Vereador Odilon de Oliveira

Ana Clara Bitencourt Ottoni – Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos – Vereadora Enfermeira Cida Amaral

Andriel Ismael – Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos – Vereador William Maksoud

Anna Luíza Santos – Escola Municipal Nazira Anache – Vereador Carlão

Emmilly Vitória Zamperlini Rubio – Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Fóss Vereador Valdir Gomes

Gabriel Bonifácio Escola Municipal Professora Oneida Ramos – Vereador Betinho

Gabriel da Silva Souza – Escola Municipal Leovegildo de Melo – Vereador André Salineiro

Gabriel Ramos Brandão – Escola Municipal Professsor Múcio Teixeira Jr Vereador Eduardo Romero

Gabrielle R. Dantas Escola Municipal Domingos Golçalves Gomes Vereador Otávio Trad

Gustavo de Moraes Souza Escola Municipal Professora Brígida Ferraz Foss Vereador Valdir Gomes

Isaque Colman Escola Municipal Bernardo Franco Baís Vereador Dr. Loester

Iva Maria S. R. Alves Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Mantins Vereador Chiquinho Telles

Jackeline Conceição Campos Escola Municipal Professor Luiz Cavallon Vereador Fritz

Juliana Leite Verardi Escola Municipal João Evangelista Vieira de Almeida Vereador Prof. João Rocha

Kerlly Keila Barbosa Araújo Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto Vereador Delegado Wellington

Keury Oliveira Tomaz Escola Municipal Irmã Edith Coelho Netto Vereador Dr. Lívio

Larissa Oliveira Amaral Lemos Escola Municipal Etalívio Pereira Martins Vereadora Dharleng Campos

Luísa Carvalho Ferreira Escola Municipal Professsor Múcio Teixeira Jr Vereador Pastor Jeremias Flores

Maria Eduarda Jucá Ojeda Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira Vereador Dr. Wilson Sami

Pamela Garcia M. Dutra Escola Municipal Domingos Gonçalves Gomes Vereador Veterinário Francisco

Vitória Antônia Ramires Escola Municipal Doutor Plínio Barbosa Martins Vereador Gilmar da Cruz

Yasmin Illory dos Santos de Souza Escola Municipal Professor Luiz Cavallon Vereador João César Mattogrosso

(Publicação: Danilo Galvão)