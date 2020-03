Bolsistas da Capes recebem instruções sobre viagens para o exterior

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em virtude dos casos de coronavírus, COVID-19, espalhados em todo o mundo, e visando o bem-estar dos estudantes brasileiros, encaminhou a algumas instituições de ensino um documento com instruções caso exista a necessidade dos bolsistas deixarem o país em missões de trabalho. O ofício menciona que segue as orientações do Ministério da Saúde, e as viagens para os países epidêmicos devem ser feitas somente em casos de extrema necessidade.

Orientações da Capes:

As missões de trabalho para os países que constam na lista de alerta do Ministério da Saúde podem ser adiadas pelos pesquisadores. Os estudantes interessados em reagendar a missão devem informar antecipadamente a Capes já com a definição das novas datas e justificativa do adiamento.

Bolsistas com viagem programada

Os bolsistas que estão com viagem programada para países que constam na lista de alerta do Ministério da Saúde podem fazer requerimento para viajar em período mais apropriado.

Bolsistas que já estão no exterior

Já os bolsistas que já se encontram no exterior e desejam voltar antes do prazo estipulado para sua permanência deverão entrar em contato com o técnico responsável na Capes para receber orientações sobre como efetuar seu retorno. A Diretoria de Relações Internacionais irá analisar, individualmente, cada situação.

Saiba mais sobre a Capes

Trabalhando junto ao Ministério da Educação, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior é um instituto que concede bolsas a pesquisa no país, em diversas áreas do conhecimento. Entre elas estão Biomedicina, Medicina, Inovação e Tecnologia.

*Com informações do portal Inep.

(Texto: Agência Educa Mais Brasil)