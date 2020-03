Homem é preso após ameaçar ex com facão

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (09) após ameaçar a ex-mulher com uma facão. O caso ocorreu em Coxim.

Conforme informações do Edição MS, a vítima que tem medida protetiva contra o acusado, relatou ao policiais que ele teria pulado o muro de sua casa.

Os policiais realizaram rondas e ao retornar a casa presenciaram o autor segurando a vítima com um facão no pescoço. Após verbalizar, ele soltou ela e colocou o facão na própria barriga, informando que se a equipe de serviço se aproximasse tentaria se matar, porém depois de muita conversa, soltou o facão no chão e se entregou.

Diante dos fatos, os PMs deram voz de prisão ao autor, que foi encaminhado para a Delegacia juntamente com o facão apreendido.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Edição MS)