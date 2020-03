Em Costa Rica, nova Base Operacional da Energisa agiliza atendimento

Para reforçar e agilizar o atendimento aos clientes de Costa Rica, a Energisa implantou uma nova base operacional na cidade que, além disso, também compreende os municípios de Alcinópolis, Figueirão, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. A nova unidade pretende fortalecer os serviços prestados numa área que ultrapassa 23 mil km², localizada ao leste de Mato Grosso do Sul.

“A região é um polo importante para a economia do estado e está em crescente expansão, por isso trabalhamos nas mudanças operacionais que vão ao encontro à missão da Energisa, que prima pela excelência no atendimento ao cliente”, explica Marcelo Vinhaes, diretor-presidente da Energisa.

Marcelo aproveitou e falo sobre alguns investimentos da concessionária de Energia. “Desde 2014, quando assumimos a concessão no estado, investimos R$ 52 milhões em melhorias de escolas, hospitais públicos e filantrópicos, além de órgãos públicos de diversos segmentos; tudo para contribuir com a eficiência energética, umas das responsabilidades sociais mais importantes desenvolvidas pelo nosso grupo”, explica.

A base em Costa Rica agora conta com supervisão, técnicos e reforço no efetivo de eletricistas, que foi redobrado. Tudo para garantir qualidade na manutenção preventiva e corretiva na rede elétrica, além dos serviços comerciais com mais agilidade, como de ligação, religação, vistoria técnica, aferição de medidor e consumo final. Equipes especializadas de construção e manutenção, também serão deslocadas para a nova base, atendendo mais de seis mil quilômetros da rede de média tensão.

Projeto de Eficiência Energética nas escolas

Durante a inauguração, que ocorreu na última quinta-feira (05), foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre a Energisa e a Prefeitura de Costa Rica para a implementação de melhorias nos sistemas de iluminação, condicionamento de ar e refrigeração das escolas municipais Joaquim Faustino Rosa e Professor Adenocre Alexandre de Morais.

O investimento estimado em R$ 240 mil, faz parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)