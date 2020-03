O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), mais conhecido como “fumacê”, passa por três bairros nesta sexta-feira (06). A ação visa combater a incidência do Aedes Aegypti e prevenir casos de dengue, zika e chikungunya que são transmitidos pelo mosquito.

Conforme informações da PMCG, os bairros que recebem o serviço são: Alves Pereira, Jardim Centenário e Jardim Panamá. O fumacê está previsto para passar entre às 16h e 22h.

Recomendações:

Para eficiência do serviço é recomendado que a população deixe as portas e janelas das residências abertas. Dessa forma, as gotículas do inseticida chegarão ao interior das casas.

Confira o itinerário:

(Texto: Jéssica Vitória com informações da PMCG)