Defesa de Rose anexa cartas trocadas com Gugu em processo

A defesa de Rose Miriam di Matteo, ex-companheira de Gugu Liberato, anexou cartas de amor ao processo em que pede o reconhecimento de uma união estável com o apresentador.

De acordo com o jornal Extra, que teve acesso ao processo, as cartas escolhidas para serem anexadas como prova foram trocadas entre os anos 2000 e 2001, período em que a defesa afirma que os dois viveram um relacionamento.

“Querida mamãe Rose, eu e o papai queremos que neste dia você seja a mamãe mais feliz do mundo, continue nos amando, porque nós também te amamos muito. Parabéns pelo seu dia! Beijos do seu filho João e do papai”, diz uma delas, escrita em maio de 2002.

Ainda de acordo com a publicação, um dos costumes do casal era escrever cartas como se tivessem sido assinadas pelos filhos pequenos. No documento citado, Gugu assinou o nome de João Augusto, que na época era um bebê.

Em outra carta, de outubro de 2001, Rose se refere a Gugu como “querido anjo”.

“Eu tenho vontade de lhe escrever as palavras mais doces e tenras que possam existir em nosso dicionário, mas naturalmente eu levaria uma vida aqui escrevendo isso”, começa dizendo Rose. A mãe dos filhos de Gugu, então, encerra assim: “Agradeço verdadeiramente todo o carinho e preocupação que você tem tido comigo. Beijos, Rô e João”.

Antes disso, a defesa de Rose Mirian anexou 75 fotos do casal ao processo pelo reconhecimento de união estável entre os dois, segundo reportagem do jornal O Globo.

O apresentador morreu em novembro do ano passado depois de um acidente doméstico.

Rose Miriam e a família de Gugu travam uma disputa judicial pela herança do apresentador, avaliada em quase R$ 1 bilhão. 75% dela está direcionada aos filhos do casal, enquanto outros 25% se destinam aos cinco sobrinhos. Rose pleiteia pelo direito a 50% dos bens.

(Texto: Uol)