Bonito tem melhor resultado no ecoturismo desde 2016

Bonito recebeu no ano passado o maior número de turistas desde 2016 e um recorde na quantidade de passeios visitados, isso faz com que a cidade seja eleita pela 16ª vez como o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil. As informações são do Observatório do Turismo.

Foram mais de 209 mil turistas e 711 mil passeios em 2019. O crescimento no número de viajantes e de visitas aos atrativos turístico no ano passado foi de, respectivamente, 4,15% e 12,69%.

Nunca foi registrado tantos turistas em Bonito no mês de janeiro como neste ano: 28.666. Mais de 80% dos turistas são brasileiros, principalmente de São Paulo (40%), Paraná (11%) e Rio de Janeiro (10%).

Bonito tem recebido diversos investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com prefeitura e governo federal, como a revitalização do aeródromo, para garantir mais segurança aos passageiros e tripulantes e atrair novos voos; e a pavimentação da Estrada do Curé, trecho de 17 quilômetros da rodovia MS-178 até Jardim, ligando os dois destinos turísticos.

Nos 14 quilômetros seguintes, entre o aeroporto e a entrada do município, o asfalto foi refeito, ganhou uma ciclovia e a iluminação foi reforçada.

A restauração da MS-382, entre Guia Lopes da Laguna e Bonito, e a implantação do asfalto na MS-382, até a Gruta do Lago Azul, um dos principais cartões postais do município, serão os próximos investimentos.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, o fluxo de turistas é impactado por diversos fatores como o momento da economia, cotação do dólar, ações de promoções de marketing e aumento de voos.

Apesar do turismo de negócio ainda atrair mais pessoas a Mato Grosso do Sul, o foco das campanhas publicitárias no Estado é o ecoturismo. Com atrativos como o Pantanal e as belezas da região Bonito-Serra da Bodoquena, Mato Grosso do Sul conta com paisagens naturais sem igual, rios de águas cristalinas, praias de águas doces, cachoeiras, cavernas, grutas, dolinas e abismos.

“A natureza é o nosso carro-chefe. Não queremos turismo de massa, queremos de mais qualidade”, explicou Wendling.

Outras rotas

Os investimentos do Governo do Estado também estão em outras rotas turísticas como na implantação da MS- 423, entre Rio Verde e Coxim (da Fazenda Morrinho até a Conceição), em uma extensão de 65 quilômetros.

E no cascalhamento dos 40 quilômetros da MS-228, da Curva do Leque até a fazenda Alegria, que já foi entregue. Trata-se de uma benfeitoria sonhada há décadas pelos pantaneiros da Nhecolândia, importante região de pecuária e turismo do Pantanal.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)