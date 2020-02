II Ciclo na Biblioteca Pública trata de dilemas femininos

A violência contra a mulher também é um dos assuntos que estarão em pauta durante as palestras

Violência contra a mulher e empoderamento serão temas abordados no II Ciclo de Pensamentos Contemporâneos, realizados gratuitamente no dia 6 de março na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, a partir das 19h.

“A questão cultural ainda impede que muitas mulheres tenham acesso à educação; faz com que sejam focadas a casar; não ocupem algumas vagas no mercado de trabalho e sejam vítimas de violência. Para tentar desconstruir essa cultura a Biblioteca Dr. Isaías Paim trata da questão da violência contra as mulheres que é extremamente preocupante em Mato Grosso do Sul, pois somos o terceiro no ranking nacional de denúncias de violência”, aponta a gestora da bilioteca, Eleusina Crizanto.

Responsável por construir confiança no feminino que vive na sociedade patriarcal, o empoderamento se dá pela mudança na postura e no modo de pensar das mulheres em relação a sua autopercepção, conhecimentos e poder de decisão. É apontado como crucial para a sociedade como um todo entender o papel social que as mulheres exercem e sua importância na participação para a formação histórica e social. Buscando equidade, o empoderamento surge onde as mulheres buscam interromper as desigualdades, transformam a ordem de gênero da dominação, rompem com estereótipos e paradigmas e assim alcançam autonomia e autodeterminação.

Com o tema “Empoderamento da Mulher em Mato Grosso do Sul” sendo o eixo central das diversas palestras realizadas no ciclo, entre as palestrantes convidadas a exporem seus ideais estão: a dra. Jaqueline Camargo; profª Jacy Côrrea Cerrado; profª Eugênia Portela e Cristiane Duarte, da revista “Empodere”.

“As discussões tratarão sobre desigualdades entre homens e mulheres; análise da realidade social; econômica, política e cultural, além do aprimoramento das ações e políticas que estão sendo criadas para proteger as mulheres de Mato Grosso do Sul”, pontua a gestora.

Eleusina destaca ainda, entre a programação, que o II Ciclo conta com a presença da delegada Jaqueline Machado, de Goiânia, trazendo dados sobre feminicídio e livros para esclarecimento da população feminina de MS.

Há dois anos – em 31 de julho – foi sancionada a lei que trata da implantação da Polícia Estadual de Empoderamento da Mulher, em Mato Grosso do Sul, estabelecendo diretrizes para assegurar a igualdade de direitos e liberdades fundamentais das mulheres, com a criação de políticas públicas e integração de órgãos estaduais, municipais e federais. Entre as medidas previstas está a ampliação da inserção econômica da mulher, proporcionando qualificação profissional e incorporando-as ao mercado de trabalho.

Outras propostas da lei tratam de incentivar a participação feminina na política, nos esportes e em competições estaduais e nacionais, além de incentivar atividades de ativismo social e políticas públicas de saúde da mulher e direitos reprodutivos.

Programação:

Abertura: Apresentação musical com Thayana da Fonseca Cardoso

1ª Palestra: com a delegada Dra Jaqueline Machado abordando o tema “O Machismo ainda existe?”.

2ª Palestra: com a Profª Jacy Correa Curado com o tema “O que querem as mulheres? Os múltiplos sentidos do empoderamento”

3ª Palestra: com a Profª Eugenia Portela de Siqueira Marques com o tema “A Presença da Mulher na Educação e na Ciência”

4ª Palestra: Cristiane Duarte da revista EmPODERe com o tema “O que é empoderamento?”

Escambo entre mulheres

Um dia após o evento, no sábado (7 de março), das 8h às 12h, na Biblioteca Pública Isaías Paim, vai acontecer o escambo de roupas entre mulheres, que busca trazer descontração e interação entre as mulheres com a troca de roupas e acessórios. A troca é feita na base da conversa, sendo que a ideia é fazer um evento com arte, inspirado em desapego, que contribua para a coletividade, a sustentabilidade e a economia criativa, despertando a conexão entre mulheres, permitindo que elas possam trocar roupas que já não são mais utilizadas por outras.

Serviço: II Ciclo de Pensamentos Contemporâneos acontece dia 6/3, às 19h, na Biblioteca Estadual Dr. Isaías Paim, localizada no Memorial Apolônio de Carvalho, que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559.

(Texto: Leo Ribeiro com assessoria)