Começa prazo para pré-selecionados no Fies completarem informações

Os candidatos pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podem complementar as informações da inscrição a partir desta quinta-feira (27) até dia 2 de março. O procedimento é feito pelo site do programa (clique aqui).

São cobrados os dados bancários do estudante, do fiador e do seguro para pagamento da dívida em caso de morte. As informações serão validadas pela instituição de ensino, que pode solicitar mais documentos. Após esse processo, o estudante já pode comparecer à agência da Caixa Econômica Federal e formalizar a contratação do financiamento.

Os candidatos não pré-selecionados foram automaticamente incluídos na lista de espera e devem acompanhar sua eventual pré-seleção entre 28 de fevereiro e 31 de março, na página do Fies.

RESULTADO

O Ministério da Educação (MEC) divulgou ontem (26), o resultado do processo seletivo para o primeiro semestre de 2020, do Fies e do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies). Neste semestre, o programa vai oferecer 70 mil vagas para financiamento estudantil em instituições privadas de ensino superior.

Os pré-selecionados na modalidade P-Fies deverão ir pessoalmente à instituição de ensino para validação das informações de sua inscrição e contratação do financiamento. No P-Fies não existe a etapa de lista de espera.

O programa do MEC está dividido em duas modalidades, o Fies a juros zero para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e o P-Fies para aqueles com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos, com juros que variam de acordo com o banco e a instituição de ensino. Essa última modalidade funciona com recursos dos fundos constitucionais e dos bancos privados participantes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)