Governo de MS publica nota de pesar pelo falecimento de Dirceu Lanzarini

Na manhã desta terça- feira (25), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicou uma nota de falecimento pela perda de Dirceu Luiz Lanzarini, ocorrido nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020.

“Assessor especial no Escritório de Gestão Política de Mato Grosso do Sul, Dirceu Lanzarini foi nomeado para função em novembro de 2018. Natural de São Paulo (SP), o engenheiro agrônomo escolheu a cidade de Amambai para viver desde 1981.

Na trajetória profissional, trabalhou na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) do Governo do Estado. Na política, foi eleito três vezes para o cargo de prefeito de Amambai.

Assumindo pela primeira vez o município em 1º de Janeiro de 1997, reeleito em 2000 para o segundo mandato e, em 2008, Dirceu Lanzarini foi reconduzido ao comando de Amambai pela terceira vez.

Lanzarini também comandou a Fundação do Desporto e Lazer de MS (Fundesporte) nos Governos de Zeca do PT e André Puccinelli. Municipalista e com visão política articulada, Dirceu foi presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul entre 2003/2004.

Lanzarini tinha 62 anos, era casado com Deise Bianchini e tem duas filhas, Elisa e Marina.” Divulgou o governo por meio de nota, logo pela manhã desta terça- feira.

(Texto: Karine Alencar com informações da Assessoria)