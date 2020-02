Quarta de céu nublado e com chuvas durante a tarde

A quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul tem previsão de tempo nublado e chuva, mais para o período da tarde, em grande parte do Estado, exceto no sul e sudoeste. As temperaturas marcam a média mínima de 20°C e máxima de 32°C, com tendência a aumentar.

Segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a região centro-norte pode receber possíveis temporais que, em alguns pontos, poderão vir acompanhados de rajadas de vento. As condições climáticas elevam os índices de umidade do ar, que podem variar entre 50% e 100%.

Em Campo Grande, a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar a registrar 27% na Capital e mínima de 18°C.

(Texto: João Fernandes com assessoria)