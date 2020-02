Grito de Carnaval anima Praça dos Imigrantes nesta sexta-feira

O 13º Grito de Carnaval e Baile de Marchinhas da Praça dos Imigrantes acontece no dia 14 de fevereiro, a partir das 19h, e conta com show da cantora Juci Ibanez e apresentação do projeto “Livres – Tambor Lata”.

O evento tem entrada gratuita e é uma realização da Associação da Praça dos Imigrantes em parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur, e com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

A intenção do encontro é relembrar grandes sucessos da época que ainda atraem milhares de pessoas em todo o Brasil no Carnaval. Canções de grande repercussão no carnaval de rua como “Maria Sapatão”; “Ó Abre Alas”; “O teu cabelo não nega mulata”; “Aurora”; “Cabeleira do Zezé” e “Cachaça não é água”, fazem, até hoje, muito sucesso entre os foliões, e este tradicional evento é prova disso.

A Praça dos Imigrantes estará decorada no estilo carnavalesco, com confetes e serpentinas para recepcionar os foliões para o evento. A gestora da unidade, que está sob responsabilidade da Sectur, Sonia de Albuquerque, anuncia, inclusive, o concurso de fantasia que irá eleger o folião ou foliã mais bem caracterizado.

“Vai ser uma oportunidade muito divertida de se vestir, entrar no personagem. Estamos preparando esse esquenta carnaval com muito carinho e alegria para que toda a família possa participar e sentir essa energia contagiante que é o carnaval de marchinhas”, pontua.

A cantora Juci Ibanez promete um show animado. “Será uma apresentação repleta de samba, axé e de marchinhas. Será um Carnaval bem animado, bem legal, do jeito que a galera gosta”, diz ela.

A expectativa do evento é divulgar os trabalhos que são feitos na Praça dos Imigrantes na Feira Permanente de Artesanato, onde há na estrutura 28 lojas contendo em torno de 70 artesãos, com o objetivo de expor e vender os seus produtos. Haja vista a grande concentração de público nesse evento já esperado anualmente por todos os envolvidos.

(Texto: Lyanny Yrigoyen com assessoria)