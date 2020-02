Impostômetro da Capital já superou o patamar de R$ 3 bi

Valor atingido é 4,2% maior que em 2019

Os campo-grandenses pagaram entre o início do ano e o dia 5 deste mês o montante de R$ 3.244,552 bilhões. Valor representa uma alta de 4,2% (R$ 130,792 milhões) na comparação com os R$ 3.113,760 bilhões registrados no mesmo período de 2019. Quando se observam os resultados registrados no país, a arrecadação foi alcançada, dois dias antes que no ano anterior, chegou aos R$ 300 bilhões no dia 5 de janeiro, segundo a ACSP (Associação Comercial de São Paulo). Contudo, quando os resultados ao nível Brasil revelam um cenário de melhoria e retomada econômica o cenário para o município reflete além de uma tímida retomada, o aumento de impostos estabelecidos pelo governo, foi o que afirmou Roberto Oshiro, primeiro-secretário da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) e advogado trabalhista.

Roberto Oshiro, destacou que os níveis brasileiros apontam para uma retomada da economia, mesmo que ainda não apareça dentro da forma estimada. “Em relação ao aumento da arrecadação dos impostos federais, concordo que se devem ao fator de retomada da econômica que o mesmo tem começado a viver, ainda que não tão acelerada como gostaríamos, ela é puxada por isso. Até porquê o governo federal ao invés de aumentar impostos ele reduziu”, comentou.

Tal afirmação foi confirmada pelo economista da ACSP Marcel Solimeo, que indicou a melhora no cenário econômico. “Ao contrário do que as pessoas pensam, o aumento na arrecadação do governo com impostos não é algo ruim, quando isso acontece sem mudanças de alíquota. “Agora vamos aguardar que o governo continue reduzindo os gastos e melhorando o uso dos recursos públicos para que a economia cresça de forma mais acentuada”, disse.

Alta de impostos em MS puxou maior arrecadação

Oshiro, relembra ainda que no MS dentre os impostos que obtiveram alta foram: IPVA, ITCMD, ICMS, estes segundo o especialista, foram os principais responsáveis pelo incremento da arrecadação. “Já no governo do estado esse incremento é de 4,2% já no primeiro mês de 2020 se deve em grande parte ao aumento da carga tributaria, porque aqui é o oposto, o governo tem feito aumentos sucessivos de cargas tributárias para a população. A retomada tem acontecido a baixo dos níveis nacionais por conta das dificuldades que o nosso comércio tem aqui, com a alta carga tributaria imposta para a nossa população e mesmo assim, o governo teve um aumento de arrecadação. Porquê aumentaram os impostos, então mais da metade desse aumento se deve a essa alta de impostos e o restante essa retomada econômica que tem acontecido de forma mesmo acelerada que no resto do país como um todo”, destacou.

O Impostômetro foi implantado em 2005 pela associação com o objetivo de conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária no país e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade. No portal www.impostometro.com.br é possível visualizar valores arrecadados por período, estado, município e categoria.

(Texto: Michelly Perez )