Richard Lima aborda no programa sobre moda e empreendedorismo

Em mais uma edição do ‘Mundo Negro’, o jornalista Richard Lima conversa com o estilista Fábio Castro, idealizador da própria marca, que representa em Mato Grosso do Sul um símbolo de empreendedorismo e originalidade. O convidado do programa é o criador da Touché Camisetas que desenvolve peças com referência na cultura urbana.

Confira o vídeo: