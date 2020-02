CCJ define cronograma de votação da PEC dos fundos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado definiu o cronograma de votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos fundos públicos. Como já havia sido manifestado pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet (MDB-MS), a votação está marcada para antes do carnaval, no dia 19 de fevereiro, na CCJ.

A proposta já teve parecer favorável do relator da matéria, Otto Alencar (PSD-BA), e a partir da semana que vem, estão previstas audiências para a discussão do documento. Como é uma PEC, a proposta precisa passar pelo crivo dos senadores em duas votações, no plenário da Casa.

Com a definição da data de votação na CCJ, no dia 19 de fevereiro, a expectativa no Senado é de que a ela seja votada no plenário da Casa nos dias 18 de março, em primeiro turno, e em 8 de abril, no segundo turno.

(Texto: Julisandy Ferreira com informações da IstoÉ)