Seleção sub-23 enfrenta Colômbia no Pré-Olímpico

A seleção brasileira entra em campo contra a Colômbia, dona da casa, logo mais às 22h30 (horário de Brasília) no primeiro confronto da última e decisiva fase do Pré-Olímpico: o quadrangular final. Nesta etapa, todos os quatro classificados na primeira fase jogam entre si, e as duas equipes que somarem mais pontos têm vaga assegurada na Olimpíada de Tóquio.

Todos os jogos do quadrangular final serão disputados no estádio Alfonso Gomez, na cidade de Bucaramanga (Colômbia). O primeiro embate desta noite será um clássico sul-americano: Argentina e Uruguai medem forças a partir das 20h30. Os argentinos se classificaram em primeiro lugar no grupo A e os uruguaios em segundo no grupo B.

O Brasil concluiu a fase classificatória, na liderança da chave B, com 100% de aproveitamento: foram quatro vitórias em quatro jogos. Já a Colômbia terminou em segundo lugar no grupo A : somou duas vitórias, uma derrota e um empate.

Pela primeira vez no Pré-Olímpico, ontem (2) o técnico da seleção brasileira sub-23 comandou um treino fechado – apenas os 20 minutos iniciais puderam ser acompanhados pela imprensa – na Universidade Industrial de Santander, em Bucaramanga (Colômbia). Jardine contou com todos os jogadores à sua disposição, mas optou por não revelar qual será o time titular na noite de hoje (3).

O próximo adversário do Brasil será o Uruguai, na próxima quinta-feira (6), às 20h. Fechando o quadrangular, o Brasil encara a Argentina, no domingo (9), às 22h30, no último embate do torneio.

(Texto: Agência Brasil)