“Cassems 21k” vai ser nova modalidade em evento esportivo

Em comemoração aos dez anos da tradicional “Corrida Cassems”, no dia 06 de fevereiro será lançado a corrida “Cassems 21K – Meia Maratona de Campo Grande”. Pela primeira vez, o evento terá uma prova de 21 quilômetros, distância oficial da meia maratona, além de manter as modalidades de corrida 5km e 10km, e caminhada de 3 km.

A corrida tem data marcada para o dia 17 de outubro. As inscrições vão começar no dia 5 de março e serão disponibilizadas por lotes no site oficial da Corrida (corridacassems.com.br).

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica que a proposta da nova modalidade é comemorar os 10 anos do evento. “A ‘Corrida Cassems’ aperfeiçoa-se à cada edição, marcando a comemoração do Dia do Servidor e movimentos importantes, como Outubro Rosa e Novembro Azul, com o incentivo à prática esportiva e à melhoria da qualidade de vida”.

EVENTO

Organizada pela Cassems, a meia maratona conta com apoio de vários patrocinadores e está de acordo com as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a Federação de Atletismo do Estado de Mato Grosso do Sul. A Corrida Saúde Cassems já é um evento consagrado no calendário esportivo de Mato Grosso do Sul e vai entrar para o calendário nacional.

Um dos objetivos da “Corrida Cassems” é a prática da solidariedade, com a arrecadação de 2 quilos de alimentos não perecíveis na entrega dos kits para os atletas. Na edição passada, foram arrecadados 3 toneladas de mantimentos, que beneficiaram várias instituições filantrópicas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)