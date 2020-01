Em dois anos, indústria de MS cria 4,6 mil novos empregos

Entre o período de 2017 a 2019, o setor da indústria de Mato Grosso do Sul, que é composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, obteve um saldo positivo de cerca de 4.695 novos postos de trabalho, o que representa um crescimento de 4% em dois anos.

Em 2017, as indústrias estaduais empregavam um contingente total de 120.320 trabalhadores com carteira assinada, já em 2019 esse volume subiu para 125.015 operários, conforme aponta levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems.

Segundo os dados disponibilizados pelo Radar Industrial da Fiems, o saldo positivo de 563 novos postos formais de trabalho obtido somente no ano passado é resultado de 57.601 contratações e 57.038 demissões. Em 2019, os maiores saldos são das indústrias de alimentos e bebidas (+1.291), de papel, papelão, editorial e gráfica (+225), metalúrgica (+189), extrativa mineral (+98), produtos minerais não metálicos (+54) e de madeira e do mobiliário (+52).

Em Mato Grosso do Sul, no ano passado, 117 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 4.868 vagas. Entre as atividades industriais com saldo positivo de pelo menos 50 vagas destacam-se abate de suínos, aves e outros pequenos animais (+979), abate de reses, exceto suínos (+614), fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel (+329) e preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado (+263).

OUTROS MUNICÍPIOS

Em relação aos municípios, constata-se que em 39 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação no período de janeiro a dezembro de 2019, proporcionando a abertura de 2.439 vagas. Entre as cidades com saldo positivo de pelo menos 50 vagas destacam-se Itaquiraí (+314), Sidrolândia (+276), Dourados (+239), Três Lagoas (+183), Coxim (+156), São Gabriel do Oeste (+154), Rochedo (+113), Chapadão do Sul (+108), Aparecida do Taboado (+94), Iguatemi (+88), Naviraí (+79), Água Clara (+60) e Selvíria (+63).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da FIEMS)