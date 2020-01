Whindersson pede doações como presente de aniversário

O humorista Whindersson Nunes fez 25 anos de idade neste domingo (5) e pediu a seus seguidores, como presente de aniversário, que colaborassem em doações para outras pessoas.

De acordo com informações da FolhaPress, o humorista selecionou nove propostas de financiamento coletivo para pessoas que precisam do dinheiro para despesas como medicamentos, cirurgia e reconstrução de suas casas.

“Hoje é o dia do meu aniversário. No ano passado, eu pedi para vocês de aniversário, como presente, irem no meu vídeo curtir, e esse vídeo foi o quarto mais curtido no mundo no ano. Esse ano eu pensei em fazer uma coisa diferente: separei nove vaquinhas para você doar”, afirmou o humorista em vídeo, avisando que o link para as “vaquinhas” estão em seus stories.

Whindersson já previu que seus seguidores pudessem ter dois tipos de reação diante de seu pedido: “um é ‘ah, você é rico, você pode fazer isso’. Sem tempo para você, meu amigo. Segundo: ‘ai, você é muito bom, um enviado de Deus, um anjo, um menino iluminado’. Aprecio muito esses comentários, o meu ego vai lá em cima, mas eu queria mesmo é que você doasse, porque todo dia a gente gasta dinheiro com besteira”.

O humorista terminou o vídeo deixando uma mensagem de que “a gente não pode mudar o mundo, mas pode mudar o mundo de algumas pessoas”.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da FolhaPress)