Nova gestão: Santa Casa foca em humanização do atendimento

A nova gestão da Santa Casa de Campo Grande começou nesta quinta-feira (2), com a posse da diretoria em mais um triênio sob o comando do presidente Esacheu Nascimento. O evento ocorreu no auditório do hospital, e, no seu discurso na cerimônia, o presidente do hospital fez questão de lembrar a superação da entidade que terminou 2019 com um significativo volume sem receber do Poder Público. Honrando mesmo assim os seus compromissos com o quadro funcional e fornecedores.

“Apesar do trabalho de excelência e saúde, e de atendimentos de alta complexidade, temos uma alta defasagem quanto aos repasses da administração pública, sempre com atrasos crônicos. Além de terminar o ano passado com o montante de R$ 18 milhões sem receber dos repasses, lembro ainda do sofrimento pelo pagamento de juros escorchantes, de mais de 20% ao ano, por parte de bancos oficiais.

“E temos que ouvir discursos que enganam a população, de que o governo mandou emprestar dinheiro às Santa Casas do Brasil, a juros subsidiados. Se mandou, os diretores dos bancos oficiais não obedeceram, e ninguém tomou providências”

Esacheu Nascimento – Presidente da ABCG-Santa Casa

Para o jornal O Estado, o gestor falou também um pouco sobre o futuro de um dos maiores hospitais do Mato Grosso do Sul, responsável por concentrar e atender as demandas de traumatologia.

“Essa posse é a continuidade de um trabalho que vem sendo feito há quatro anos e que queremos que prospere mais três anos, prosseguindo além da nossa administração, que nunca volte a acontecer uma intervenção do poder público, que destruiu o patrimônio da Santa Casa”, pontua.

Marco de inovação

Entre os trabalhos feitos pela diretoria está o funcionamento do Hospital do Trauma, um marco para a administração. A unidade atende 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sendo referênc

ia na especialidade. Além disso, a entidade está obtendo sucesso na criação de sua Escola de Ciências Médicas da Santa Casa. “A partir de março de 2020, nós receberemos as matrículas para os alunos de técnicos de enfermagem. Então, os técnicos de enfermagem já serão formados pela Escola de Saúde Santa Casa”, disse. Está em andamento ainda o desenvolvimento de outras faculdades por parte da entidade. “Estamos criando a faculdade de medicina, de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia e de nutrição, tudo pela Santa Casa”, explica. O local escolhido para as aulas é o antigo colégio Oswaldo Tognini, que passa por reformas.

Trajetória

O atual gestor entrou na diretoria da Associação Beneficente no final de 2015, iniciando seus trabalhos efetivamente em 2016. Naquela época, a Santa Casa se recuperava de uma intervenção do poder público que foi causada pelo acúmulo de dívidas. Foram oito anos nesta situação, até que o hospital fosse devolvido para a Associação Beneficente de Campo Grande.

Pela frente, Esacheu e o novo grupo tiveram o desafio de recuperar a credibilidade e o bom atendimento do hospital. “Desde então, a gente vem realizando um trabalho de recuperação da nossa Santa Casa e, principalmente, de humanização no atendimento”, conta.

Foi destacado o investimento nos profissionais que atuam diretamente e indiretamente no local. “Nesses quatro anos, nós realizamos cursos de atualizações técnicas de humanização, no atendimento. Foram seis mil pessoas certificadas”, afirma Esacheu. Ele também explica que cursos de capacitação foram aplicados não apenas para enfermeiros e médicos, mas para funcionários da limpeza e administrativos também.

Triênio 2020-2023

A nova diretoria é composta pelo presidente Esacheu Nascimento, vice-presidente, Heber Xavier, diretor-secretário, Heitor Rodrigues Freire, diretora-secretária adjunta, Alir Terra Lima, diretor de finanças, João Nelson Lyrio, e diretor de finanças adjunto, José de Oliveira Souza.

Os novos conselheiros são: Alir Terra Lima, Arly Rosa Serra, Esacheu Nascimento, Heber Xavier, Heitor Rodrigues Freire, João Carlos Polidoro da Silva, José de Oliveira Sousa, Marcos Aurélio Vinholi e Persio Ailton Tosi.

(Texto: Danilo Galvão com Raiane Carneiro e Graziella Almeida)

*Matéria editada às 21h37 para acréscimo de informações.