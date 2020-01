Explosão em casa no Complexo do Alemão deixa dois mortos

Uma explosão em uma casa do Complexo do Alemão, em Ramos, Zona Norte do Rio, na noite de ontem (31) deixou treze vítimas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o acidente tenha acontecido num lugar usado como laboratório por traficantes.

Fábio Daniel Diomedes Ferreira chegou morto no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. Na mesma unidade, Wallace da Rocha Lourenço, Jânio Pereira da Costa e Clébio Serzedelo Morais de Abreu foram internados e estão em estado grave. Murilo Fernandes da Silva tem quadro estável.

Outras quatro vítimas da explosão foram levadas para o Hospital Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um homem morreu e três estão com quadros graves. O órgão não informou os nomes das vítimas, mas acrescentou que outras vítimas foram atendidas na UPA do Alemão e liberados.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) foram acionadas na noite de ontem para uma ocorrência de explosão. (João Fernandes com Veja)