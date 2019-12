Militares venezuelanos desarmados são encontrados no Brasil

Cerca de cinco militares venezuelanos desarmados foram localizados na região da terra indígena de São Marcos, nordeste de Roraima, durante uma missão de reconhecimento e patrulhamento nas áreas de fronteira. As informações foram repassadas na última sexta-feira (27) pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores.

De acordo com a nota assinada pelos ministérios, o grupo foi conduzido a Boa Vista onde está sendo entrevistado. O governo não informou se os venezuelanos são desertores do exército daquele país e tentavam entrar clandestinamente no Brasil. O ministério da Defesa não informou quando eles serão liberados.

O governo brasileiro faz parte do Grupo de Lima, que pediu a saída de Maduro do poder ainda em abril. Em janeiro deste ano, logo após a posse do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil reconheceu como presidente interino do país vizinho Juan Guaidó que, até então, era presidente da Assembleia Nacional venezuelana e o principal nome da oposição ao presidente Nicolás Maduro.

A crise política na Venezuela, marcada pela disputa entre Maduro e Guaidó, é acompanhada de uma crise social. Em 2019, o país enfrentou falta de abastecimento, com falta de alimentos, apagões e uma inflação que chegou a ultrapassar 1 milhão por cento.

No início do ano, as ruas do país foram palco de conflitos entre opositores do governo e os militares.

Na última semana, o ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodríguez, acusou o governo brasileiro de participação no ataque a uma base militar, que matou um venezuelano. Pelo Twitter, Rodríguez disse que o Brasil ajudou a colaborar com o treinamento dos autores do ataque. O governo brasileiro negou envolvimento no ataque.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)