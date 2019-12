Feriado registra 50 mortes e quase mil feridos nas rodovias

Durantes as festividades de Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem como objetivo evitar acidentes, combater excessos e irregularidades no trânsito, além de conscientizar os motoristas que lotam as BRs neste período. Em todos os estados brasileiros, foram registrados 759 acidentes, 50 mortes e 962 pessoas feridas em ocorrências nas estradas federais.

O Brasil ainda está longe da meta de 19 mil mortes ao ano estabelecida para o país pela Organização das Nações Unidas (ONU) para 2020.

O acordo, assinado em 2011, previa a redução de 50% no número de óbitos no trânsito, que ficou em 37.345 mortes em 2016, de acordo com o relatório do Ministério da Saúde.

Conforme os resultados divulgados até o momento, a Bahia registrou leve queda no número de acidentes com feridos durante a semana do Natal. A PRF atendeu 60 ocorrências nas rodovias federais que cortam a Bahia. Destas, 47 registraram pessoas feridas. Os acidentes graves se mantiveram em relação ao ano passado: foram 21 ocorrências, com casos de morte em 6 dos acidentes graves.

Segundo a PRF, a operação abordou mais de 10 mil veículos no estado. Quase 6 mil testes do bafômetro foram aplicados, e 103 condutores recusaram-se a fazer o teste. O número de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados foi de 15 pessoas, sendo que 6 foram presos por embriaguez.

O Distrito Federal teve uma sensível queda no número de feridos em acidentes nas rodovias federais durante o Natal. Foram 26% de acidentes a menos do que em 2018. A operação registrou 29 acidentes, quatro mortos e 37 pessoas feridas. Apesar de o número de acidentes quase não ter variado de um ano para o outro (foram 38 em 2018), houve 13 pessoas feridas a menos que no ano anterior.

Nas abordagens, 1.325 veículos foram fiscalizados. Destes, 985 sofreram algum tipo de penalidade: foram 985 infrações, 21 pessoas detidas e quartro presos por embriaguez. A PRF registrou, ainda, 29 veículos onde crianças estavam sem a cadeirinha – equipamento obrigatório para circulação.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)