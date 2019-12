Dólar volta a se aproximar de R$4,10 e Índice fecha estável

O principal índice da bolsa paulista finaliza uma semana marcada por máximas históricas, na qual, no pregão desta sexta-feira (20) fechou de forma estável. Já o dólar, em seis semanas, teve a maior alta na sessão de hoje.

O Ibovespa zerou perdas no final até fechar com variação negativa mínima de 0,01%, a 115.121,08 pontos, tendo renovado recorde intradia nos primeiros negócios, a 115.170,58 pontos. O volume financeiro somou R$ 25,15 bilhões.

“Para a bolsa o que interessa são os resultados de empresas. E, neste momento, os sinais de aceleração do crescimento do PIB melhoram as perspectivas dos lucros, o que favorece as ações”, disse o gestor Henrique Bredda, da Alaska Asset Management.

A moeda norte-americana fechou na casa de R$ 4,09. É o maior patamar desde o último dia 13 (R$ 4,1086 na venda) e a mais forte alta percentual diária desde 8 de novembro (+1,83%).

Na semana, o dólar caiu 0,3%, a terceira semana consecutiva de baixa, o que não era visto desde junho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Reuters)