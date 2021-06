Homem é preso após invadir Batalhão de Choque

Autor escalou as grades e pulou no pátio do quartel

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante depois de invadir o quartel do Batalhão de Choque na manhã deste sábado (26) em Campo Grande. Local fica nos altos da Avenida Afonso Pena, o homem chegou no batalhão e escalou a grade e pulou no pátio do quartel e ainda tentou fugir da abordagem.

Conforme o boletim de ocorrência, o sentinela que estava na hora viu quando o suspeito teria pulado a grade de proteção e invadindo o quartel, sem autorização, o fato ocorreu por volta das 10h20. Foi feita abordagem, mas o homem desobedeceu e saiu correndo.

Ele foi alcançado pela equipe no pátio, resistiu a prisão e foi algemado. O suspeito já tem várias passagens segundo a polícia. No entanto, não tinha nenhum mandado em aberto.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, autuado por resistência, desobediência e penetrar em quartel, estabelecimento militar ou outro lugar sujeito à administração militar.