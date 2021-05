Homem compra R$ 940 em roupas, paga com cheque sem fundos e caso vai parar na delegacia

Um homem, que ainda não foi identificado, é suspeito de aplicar golpe em uma loja de roupas localizada no Centro de Paraíso das Águas. Ele comprou R$ 940 reais em roupas e pagou com um cheque sem fundos. O caso foi registrado como estelionato, na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou na loja afirmando que era funcionário de uma fazenda na região de Chapadão do Sul e queria comprar calças, camisetas e sapatos para uso próprio.

O homem também teria dito que pagaria os produtos com um cheque preenchido no valor de R$1.890,00 no nome de uma empresa. Ele então escolheu as mercadorias, as quais totalizaram o valor R$ 940,00. Devido ao valor do cheque, foi entregue como troco o valor de R$ 950,00. O homem ainda apresentou seu documento pessoal em nome de Junior Gonsalves Pereira.

No banco, a vítima de 61 anos foi informada que a conta corrente não corresponde a agência informada. O cheque ficou em posse da agência para as providências cabíveis. Em seguida, a mulher procurou a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como estelionato.